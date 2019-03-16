Тело замученного мужчины обнаружили в лесополосе на Кировоградщине
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 марта. УНН. В лесополосе, которая находится за кладбищем неподалеку лесомелиорации в Новоукраинке, нашли тело мужчины. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
На теле были видны признаки насилия.
Труп направлен на временное хранение в морг Новоукраинского районного отделения судебно-медицинской экспертизы КЗ “Кировоградское областное бюро СМЭ”.
Для становления окончательной причины смерти Бобринецкий районный суд назначил в уголовном производстве судебно-медицинскую экспертизу. Ведется следствие.
Напоминаем, двое жителей Кропивницкого 28 февраля до смерти избили своего знакомого из-за того, что один из них приревновал к потерпевшему гражданскую жену. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.