На Кировоградщине полиция разоблачила "черных лесорубов"
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Работники управления стратегической деятельности и следственного управления полиции области, под процессуальным руководством прокуратуры области, в Онуфриевском районе разоблачили преступную деятельность лиц. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области, передает УНН.
В результате принятых мер правоохранители изъяли около ста единиц кругляка дуба и более 300 складометров другой древесины, а также два автомобили, которые мужчины использовали для совершения преступлений.
В состав двух преступных групп входило 14 человек в возрасте от 23 до 48 лет — жители Кировоградской и Полтавской областей.
Расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины, продолжается.
На данный момент следователи обратились с ходатайством в суд о наложении ареста на изъятое имущество.
За содеянное лицам грозит наказание — до 5 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, тело замученного мужа обнаружили в лесополосе в Кировоградской области.