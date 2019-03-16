На Кировоградщине полиция разоблачила "черных лесорубов"

В результате принятых мер правоохранители изъяли около ста единиц кругляка дуба и более 300 складометров другой древесины, а также два автомобили, которые мужчины использовали для совершения преступлений.

В состав двух преступных групп входило 14 человек в возрасте от 23 до 48 лет — жители Кировоградской и Полтавской областей.

Расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины, продолжается.

На данный момент следователи обратились с ходатайством в суд о наложении ареста на изъятое имущество.

За содеянное лицам грозит наказание — до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, тело замученного мужа обнаружили в лесополосе в Кировоградской области.