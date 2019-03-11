В Кировоградской области в пруду обнаружили тело мужчины

"9 марта в 08:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Таужное Гайворонского района в местном пруду обнаружено тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

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Личным составом 21-й Государственной пожарно-спасательной части г. Гайворон тело погибшего извлечено из водоема. Им оказался местный житель 1968 г.р.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

Напомним, спасатели извлекли тело погибшего мужчины с р. Сугоклея.



