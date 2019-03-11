На Кіровоградщині у ставку виявили тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На Кіровоградщині у селі Таужне Гайворонського району у місцевому ставку виявлено тіло загиблого чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС у Кіровоградській області.
“9 березня о 08:14 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що у с. Таужне Гайворонського району у місцевому ставку виявлено тіло загиблого чоловіка”, — йдеться у повідомленні.
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Особовим складом 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Гайворон тіло загиблого вилучено з водойми. Ним виявився місцевий житель 1968 р.н.
Обставини загибелі чоловіка з’ясовуються.
Нагадаємо, рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка з р. Сугоклія.