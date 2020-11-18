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В Кировоградской области в пожаре погибли четыре человека, двое из них - дети

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Четыре человека, двое из них дети погибли на пожаре частного дома в Кировоградской области сегодня, 18 ноября. Об этом УНН сообщили в пресс-служба ГСЧС.

"В 13:25 в с. Варваровка Долинского района в частном жилом доме возник пожар. В ходе тушения обнаружены тела четырех человек, из них два ребенка 2016 и 2018 рождения", - отметили в пресс-службе.

В 14:10 пожар был локализован на площади 50 м. кв. В 14:52 пожар был ликвидирован.

К тушению привлекались семь человек и две единицы техники.

Напомним, в Днепропетровской области во время пожара погибли трое маленьких детей.

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