На Кіровоградщині у пожежі загинуло четверо людей, двоє з них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Четверо людей, двоє з них діти загинули на пожежі приватного будинку на Кіровоградщині сьогодні, 18 листопада. Про це УНН поінформували в пресслужбі ДСНС.
“О 13:25 у с. Варварівка Долинського району в приватному житловому будинку виникла пожежа. В ході гасіння виявлено тіла чотирьох осіб, з них дві дитини 2016 та 2018 років народження”, — зазначили в пресслужбі.
О 14:10 пожежу локалізували на площі 50 м. кв. О 14:52 пожежу ліквідували.
До гасіння залучалися семеро чоловік та дві одиниці техніки.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області під час пожежі загинули троє маленьких дітей.