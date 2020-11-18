На Кіровоградщині у пожежі загинуло четверо людей, двоє з них - діти

“О 13:25 у с. Варварівка Долинського району в приватному житловому будинку виникла пожежа. В ході гасіння виявлено тіла чотирьох осіб, з них дві дитини 2016 та 2018 років народження”, — зазначили в пресслужбі.

О 14:10 пожежу локалізували на площі 50 м. кв. О 14:52 пожежу ліквідували.

До гасіння залучалися семеро чоловік та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області під час пожежі загинули троє маленьких дітей.