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У Дніпропетровській області під час пожежі загинули троє маленьких дітей

У Дніпропетровській області під час пожежі загинули троє маленьких дітей

Київ • УНН

 • 14909 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Дніпропетровській області під час пожежі загинули троє малолітніх дітей, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в регіоні, передає УНН.

“Трагедія сталася в одному із селищ Криничанського району 15 листопада. Загорівся житловий будинок, де проживала сім’я з дітьми. Внаслідок пожежі загинули троє малолітніх дітей — 5,6 років, 2,9 років та 1,10 років (2015, 2017 та 2019 років народження). На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на Черкащині під час пожежі у будинку загинули 3 людини, серед них — дитина.

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