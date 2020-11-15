В Днепропетровской области во время пожара погибли трое маленьких детей

“Трагедия произошла в одном из поселков Криничанского района 15 ноября. Загорелся жилой дом, где проживала семья с детьми. В результате пожара погибли трое малолетних детей — 5,6 лет, 2,9 лет и 1,10 лет (2015, 2017 и 2019 годов рождения). На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Черкасской области при пожаре в доме погибли 3 человека, среди них — ребенок.