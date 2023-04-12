В Кировоградской области сократили комендантский час на Пасху
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, в Пасхальные дни, 15-го и 16-го апреля, комендантский час в области продлится с 12:00 ночи до 04:00 утра, пишет УНН.
Цитата
"Друзья, мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа. В Пасхальные дни, 15-го и 16-го апреля, он продлится с полуночи до четырех часов утра", - написал Райкович в Telegram.
С его слов, ночь прошла без тревог. В громадах ситуация под контролем, добавил глава Кировоградской ОВА.
Дополнение
В Ровенской области на Пасху послаблений по комендантскому часу не будет, после 23 часов церкви будут закрыты.
На прздники в Киеве будет действовать обычный комендантский час с 00.00 до 05.00. Без изменений. В первую очередь для безопасности самих киевлян и гостей столицы, предупредила КМВА в Telegram.
В Черниговской области с 1 апреля продолжительность комендантского часа была изменена из-за "увеличения светового дня" с 00:00 - 04:00 ч. Также уменьшено время ограничения продажи алкоголя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Пасху в Киеве дополнительно будет дежурить более тысячи полицейских