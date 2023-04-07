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На Великдень у Рівненській області послаблень комендантської години не буде

На Великдень у Рівненській області послаблень комендантської години не буде

Київ • УНН

 • 1051825 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Рівненській області на Великдень послаблень щодо комендантської години не буде, після 23 години церкви будуть зачинені. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль, пише УНН.

Цитата

“Щодо комендантської години на Великдень. У Рівненській області жодних послаблень не буде. Таке рішення разом із правоохоронцями та релігійними лідерами області узгодили сьогодні на засіданні Рівненської обласної Ради церков”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Коваль також нагадав, що на Рівненщині комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Наголошується, що у ці святкові дні посилено працюватимуть правоохоронні органи, які слідкуватимуть за дотриманням правопорядку. Адже ворог може використати Великдень для провокацій на релігійному ґрунті.

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Голова ОВА просить всіх дотримуватися встановлених обмежень і у вказаний проміжок часу залишатися вдома. Він зазначив, що це робиться виключно заради безпеки цивільних.

Коваль наголосив, що після 23 години церкви будуть зачинені. Де це можливо, служби відбуватимуться онлайн.

Нагадаємо 

На Великдень у Києві діятиме комендантська година, як і раніше, її не скасовуватимуть.

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