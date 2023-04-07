На Пасху в Ровенской области послаблений комендантского часа не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Ровенской области на Пасху послаблений относительно комендантского часа не будет, после 23 часов церкви будут закрыты. Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль, пишет УНН.
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“Относительно комендантского часа на Пасху. В Ровенской области никаких послаблений не будет. Такое решение вместе с правоохранителями и религиозными лидерами области согласовали сегодня на заседании Ровенского областного Совета церквей”, — говорится в сообщении.
Детали
Коваль также напомнил, что на Ровенщине комендантский час действует с 00:00 до 05:00.
Отмечается, что в эти праздничные дни усиленно будут работать правоохранительные органы, которые будут следить за соблюдением правопорядка. Ведь враг может использовать Пасху для провокаций на религиозной почве.
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Председатель ОВА просит всех придерживаться установленных ограничений и в указанный промежуток времени оставаться дома. Он отметил, что это делается исключительно ради безопасности гражданских лиц.
Коваль подчеркнул, что после 23 часов церкви будут закрыты. Где это возможно, службы будут проходить онлайн.
Напомним
На Пасху в Киеве будет действовать комендантский час, как и раньше, его отменять не будут.