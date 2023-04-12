На Кіровоградщині скоротили комендантську годину на Великдень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, у Великодні дні, 15-го і 16-го квітня, комендантська година в області триватиме з 12:00 ночі до 04:00 ранку, пише УНН.
Цитата
"Друзі, ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години. У Великодні дні, 15-го і 16-го квітня, вона триватиме з опівночі до четвертої години ранку", - написав Райкович у Telegram.
З його слів, ніч минула без тривог. У громадах ситуація під контролем, додав голова Кіровоградської ОВА.
Доповнення
У Рівненській області на Великдень послаблень щодо комендантської години не буде, після 23 години церкви будуть зачинені.
На свята в Києві діятиме звичайна комендантська година з 00.00 до 05.00. Без змін. У першу чергу для безпеки самих киян і гостей столиці, попередила КМВА у Telegram.
У Чернігівській області з 1 квітня тривалість комендантської години була змінена через "збільшення світлового дня" з 00:00 - 04:00 год. Також зменшено час обмеження продажу алкоголю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Великдень у Києві додатково чергуватиме понад тисяча поліцейських