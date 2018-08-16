В Кировоградской области СБУ обнаружила плантацию конопли на сумму более 3,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией обнаружили на территории одного из районов Кировоградской области плантацию наркосодержащей конопли. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что один из местных фермеров вырастил свыше тысячи двухсот кустов наркотического растения посреди подсолнечного поля.
По ценам на "черном рынке" стоимость выявленного каннабиса составляет более трех с половиной миллионов гривен.
Изъятые растения направлены на экспертное исследование.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.
Напомним, в Николаевской области мужчина вырастил на приусадебном участке конопли, ориентировочная стоимость которой по ценам "черного рынка" составляет около 12 млн грн.