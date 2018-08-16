В Кировоградской области СБУ обнаружила плантацию конопли на сумму более 3,5 млн гривен

Правоохранители установили, что один из местных фермеров вырастил свыше тысячи двухсот кустов наркотического растения посреди подсолнечного поля.



По ценам на "черном рынке" стоимость выявленного каннабиса составляет более трех с половиной миллионов гривен.

Изъятые растения направлены на экспертное исследование.



Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.



Напомним, в Николаевской области мужчина вырастил на приусадебном участке конопли, ориентировочная стоимость которой по ценам "черного рынка" составляет около 12 млн грн.