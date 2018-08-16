На Кіровоградщині СБУ виявила плантацію коноплі на суму понад 3,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією виявили на території одного з районів Кіровоградської області плантацію наркомістких конопель. Про це повідомили УНН у прес-центрі СБУ.
Правоохоронці встановили, що один із місцевих фермерів виростив понад тисячу двісті кущів наркотичної рослини посеред соняшникового поля.
За цінами на "чорному ринку" вартість виявленого канабісу становить понад три з половиною мільйонів гривень.
Наразі вилучені рослини направлені на експертне дослідження.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
Нагадаємо, у Миколаївській області чоловік виростив на присадибній ділянці конопель, орієнтовна вартість яких за цінами "чорного ринку" складає близько 12 млн грн.