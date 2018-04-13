В Кировоградской области пьяный мужчина украл машину с хлебом

Согласно информации, около шести часов утра к водителю авто, который привез хлеб в магазин, подошел молодой человек. Парень был пьян, но в хорошем настроении, много шутил. Мужчина зашел в помещение, а когда вернулся, то не увидел ни машины с товаром, ни парня. Пострадавший сразу же сообщил о случившемся сотрудников полиции.

Имея приметы вероятного подозреваемого, оперативники сразу же начали проводить оперативно-розыскные мероприятия. Сначала на трассе в направлении соседнего села нашли сломанный автомобиль. А уже через короткое время полицейские установили и местонахождение подозреваемого, который крепко спал дома. Как установили сотрудники Гайворонского отдела полиции, злоумышленником оказался 24-летний ранее судимый неработающий житель одного из сел района.



Молодой вечером отдыхал в баре в соседнем селе, а утром не знал, как скорее добраться домой. Увидев автомобиль с ключами и открытым салоном, решил им воспользоваться. Но машина сломалась, и подозреваемому таки пришлось добираться домой на попутном транспорте.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины "Незаконное завладение транспортным средством". Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

Проводится следствие.

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