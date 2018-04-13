На Кіровоградщині нетверезий чоловік вкрав машину з хлібом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Гайворонському районі п’яний молодик украв автомобіль, що розвозить хліб. Про це повідомили УНН у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.
Згідно з інформацією, близько шостої години ранку до водія авто, який привіз хліб до магазину, підійшов молодий чоловік. Хлопець був напідпитку, але у гарному настрої, багато жартував. Чоловік зайшов до приміщення, а коли повернувся, то не побачив ні машини з товаром, ні молодика. Потерпілий відразу ж повідомив про пригоду працівників поліції.
Маючи прикмети ймовірного підозрюваного, оперативники відразу ж почали проводити оперативно-розшукові заходи. Спочатку на трасі у напрямку сусіднього села знайшли зламаний автомобіль. А вже через короткий час поліцейські встановили і місцезнаходження підозрюваного, який міцно спав удома. Як встановили працівники Гайворонського відділу поліції, зловмисником виявився 24-річний раніше судимий непрацюючий житель одного з сіл району.
Молодик ввечері відпочивав у барі у сусідньому селі, а вранці не знав, як скоріше дістатися додому. Побачивши автомобіль із ключами і відкритим салоном, вирішив ним скористатися. Але машина зламалася, і підозрюваному таки довелося добиратися додому на попутному транспорті.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України "Незаконне заволодіння транспортним засобом". Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.
Проводиться слідство.
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