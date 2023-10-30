На Кировоградщине горела многоэтажка, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На Кировоградщине в одной из квартир пятиэтажки произошел пожар. Как сообщили в ГСЧС, два человека погибли, передает УНН.
Детали
По данным ГСЧС, пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на Площади Покровского в городе Александрия. В одной из квартир на пятом этаже хорвли домашние вещи и балконная рама.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших, еще двух человек удалось спасти. Спасенных мужчину и женщину в удовлетворительном состоянии передано для обследования работникам скорой медицинской помощи.
Для ликвидации пожара было привлечено 16 человек личного состава и 5 единиц техники.
Причины пожара и смерти двух человек устанавливаются.
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