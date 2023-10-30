На Кіровоградщині горіла багатоповерхівка, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Кіровоградщині в одній з квартир п’ятиповерхівки сталась пожежа. Як повідомили в ДСНС, двоє людей загинуло, передає УНН.
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За даними ДСНС, пожежа сталась у п’ятиповерховому житловому будинку на площі Покровського в місті Олександрія. В одній з квартир на п’ятому поверсі горвли домашні речі та балконна рама.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих, ще двох осіб вдалося врятувати. Врятованих чоловіка і жінку у задовільному стані передано для обстеження працівникам швидкої медичної допомоги.
Для ліквідації пожежі було залучено 16 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.
Причини пожежі та смерті двох осіб встановлюються.
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