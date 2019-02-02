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На Кольцевой дороге в столице маршрутка столкнулась с грузовиком - есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 9565 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. На Кольцевой дороге в Киеве маршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком, по информации правоохранителей 8 человек получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Национальной полиции в городе Киеве и очевидцев ДТП.

“Сообщение о аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика в Святошинском районе в дежурную часть поступило в 21.40. По предварительной информации, в результате столкновения травмированы восемь человек: водитель и пассажиры маршрутки. Семеро пострадавших получили нетяжелые травмы, а одному пассажиру зажало ноги, поэтому спасатели вырезали его с помощью специального оборудования (по информации врачей, у мужчины подозрение на перелом ноги). Всех доставили в больницу для осмотра”, — указано в сообщении полиции.

На месте происшествия находятся патрульные полицейские и следователи для расследования ДТП.

Правоохранители общаются с водителями обоих транспортных средств. Устанавливаются причины и механизм ДТП. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напоминаем, в медицинском учреждении скончалась пострадавшая в результате столкновения легковушки и маршрутки на трассе Одесса — Измаил в Одесской области. Таким образом число погибших из-за ДТП достигло двух человек.

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