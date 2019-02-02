На Кільцевій дорозі у столиці маршрутка зіткнулася з вантажівкою - є постраждалі

“Повідомлення про автопригоду за участю маршрутного автобуса та вантажівки у Святошинському районі в чергову частину надійшло о 21.40. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення травмувалися вісім осіб: водій та пасажири маршрутки. Семеро постраждалих отримали нетяжкі травми, а одному пасажиру затисло ноги, тож рятувальники вирізали його за допомогою спеціального обладнання (за інформацією лікарів, у чоловіка підозра на перелом ноги). Усіх доставили в лікарню для огляду”, — вказано у повідомленні поліції.

На місці події перебувають патрульні поліцейські та слідчі із розслідування ДТП.

Правоохоронці спілкуються із водіями обох транспортних засобів. Встановлюються причини та механізм автопригоди. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадуємо, у медичному закладі померла постраждала внаслідок зіткнення легковика та маршрутки на трасі Одеса — Ізмаїл в Одеській області. Таким чином кількість загиблих через ДТП сягнула двох осіб.