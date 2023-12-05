На Киевщине женщина поскользнулась и наткнулась на металлический штырь ограждения
Киев • УНН
В Киевской области женщина получила проникающее ранение правого бедра, поскользнувшись, наткнулась на металлический штырь. ограждения. Спасители освободили ее и передали врачам скорой помощи.
В оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района Киевской области поступило сообщение о том, что в с. Плесецкое женщина поскользнувшись наткнулась на металлический штырь ограждения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.
4 декабря в 08:38 в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило сообщение о том, что в с. Плесецкое на улице Счастливая женщина поскользнувшись наткнулась на металлический штырь ограждения и нуждается в помощи. К месту происшествия выехали спасатели 49-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Калиновка,
Детали
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что женщина наткнувшись на металлическую конструкцию ограждения получила проникающее ранение правого бедра.
С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели осторожно отрезали металлический штырь и передали женщину врачам скорой помощи.
На месте вызова работало 5 человек личного состава и 1 единица техники.
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На Киевщине женщина поскользнулась и наткнулась на металлический штырь ограждения
В Киевской области женщина получила проникающее ранение правого бедра, поскользнувшись, наткнулась на металлический штырь. ограждения. Спасители освободили ее и передали врачам скорой помощи.
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