На Киевщине возросло количество поврежденных объектов после последнего обстрела - Кравченко
Киев • УНН
В пяти районах Киевской области зафиксировано повреждение 11 частных домов, квартир и других объектов после обстрелов.
В Киевской области возросло количество поврежденных объектов после последнего обстрела рф. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
По состоянию на 16:30 в пяти районах области повреждены 11 частных домов, квартира и фасад в 2-х многоэтажных домах, 2 хозяйственные постройки, 2 магазина. Повреждения незначительные - выбиты окна, двери, повреждены фасады и крыши,
Детали
Кроме того, получили повреждения линии электропередач. Без света были 1860 абонентов в одном из населенных пунктов области. Энергетики уже вернули электроснабжение.
Также в результате падения обломков сбитых целей в частном хозяйстве сгорел комбайн. В других населенных пунктах повреждены 2 автомобиля.
Кроме того, в одном из районов ликвидирован пожар травяного настила.
Напомним
Как сообщалось ранее, в результате атаки есть пострадавшая - 82-летняя женщина, которая получила осколочное ранение из-за падения частей БПЛА. Женщина доставлена в больницу. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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