Киевская область начала отопительный сезон: какая ситуация по региону
Киев • УНН
Все громады Киевской области начали отопительный сезон, 35 из них уже на 100% подключены к теплу. Запущено 1116 котельных, подключено большинство социальных учреждений, планируется установка 33 когенерационных установок.
Все громады Киевщины начали отопительный сезон, 35 громад - на 100% подключились к теплу. В других этот процесс продолжается. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко по итогам заседания Штаба по прохождению отопительного сезона в регионах, пишет УНН.
Детали
Под председательством вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы совместно с представителями центральных органов власти, председателями областных военных администраций, представителями местного самоуправления и энергетических компаний обсудили весь комплекс вопросов.
Кравченко отметил, что на Киевщине продолжается процесс подключения к теплоснабжению объектов социального назначения и жилого фонда.
К теплу уже подключили большинство социальных учреждений. В частности, 416 садиков, 526 школ, 352 медучреждений, активно подключаем также жилые дома. В работу запущено 1116 котельных. Также обсудили вопросы установления когенерационных установок, солнечных станций и т.д
Киевщина уже подписала меморандумы об установлении в громадах 33 когенерационных установок мощностью более 80 МВт. С установкой установок до конца 2024 года также поможет USAID.
Продолжается работа по установке крышных солнечных электростанций в учреждениях бюджетной сферы и на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Уже заключено 10 ЭСКО-договоров на сумму 155 млн грн.