Киевская область начала отопительный сезон: какая ситуация по региону

Все громады Киевщины начали отопительный сезон, 35 громад - на 100% подключились к теплу. В других этот процесс продолжается. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко по итогам заседания Штаба по прохождению отопительного сезона в регионах, пишет УНН.

Детали

Под председательством вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы совместно с представителями центральных органов власти, председателями областных военных администраций, представителями местного самоуправления и энергетических компаний обсудили весь комплекс вопросов.

Кравченко отметил, что на Киевщине продолжается процесс подключения к теплоснабжению объектов социального назначения и жилого фонда.

К теплу уже подключили большинство социальных учреждений. В частности, 416 садиков, 526 школ, 352 медучреждений, активно подключаем также жилые дома. В работу запущено 1116 котельных. Также обсудили вопросы установления когенерационных установок, солнечных станций и т.д