На Киевщине воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет

Атака беспилотников повредила детский сад и здания в Киеве: фото последствий

Киев пострадал от ночной атаки беспилотника, в результате которой были повреждены дома, автомобили, детский сад и другие здания в двух районах города. Спасатели спасли двух женщин, а также потушили несколько пожаров после инцидента.