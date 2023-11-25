На Киевщине воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет
Киев • УНН
Киев и прилегающие регионы находятся в состоянии воздушной тревоги из-за угрозы запуска баллистических ракет, о чем объявили Военно-воздушные силы Украины.
В Киеве и области объявлена воздушная тревога, сообщает УНН.
В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистических ракет.
"Киевская область - угроза применения баллистического вооружения! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
На Киевщине воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет
Киев и прилегающие регионы находятся в состоянии воздушной тревоги из-за угрозы запуска баллистических ракет, о чем объявили Военно-воздушные силы Украины.
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