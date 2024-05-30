На Киевщине водитель Volkswagen не справился с управлением, авто съехало в кювет и перевернулось

На автодороге Мироновка-Канев водитель Volkswagen не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась на крышу. В автомобиле было два пассажира, женщина и ребенок. У женщины подозрение на перелом позвоночника. Об этом сообщила Нацполиция, пишет УНН.

Детали

Авария произошла на автодороге Мироновка-Канев. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Volkswagen, не выбрав безопасную скорость, потерял контроль над автомобилем, съехал в кювет и перевернулся на крышу.

36-летнюю пассажирку доставили в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Годовалый ребенок, который также находился в автомобиле, к счастью, не получил телесных повреждений.

Напомним

В первые четыре месяца года в Украине, по данным патрульной полиции, произошло 6475 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 813 человек и было травмировано 8155. это на 6,3% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

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