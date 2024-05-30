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На Київщині водій Volkswagen не впорався з керуванням, авто зʼїхало у кювет та перекинулось

На Київщині водій Volkswagen не впорався з керуванням, авто зʼїхало у кювет та перекинулось

Київ • УНН

 • 22428 перегляди

Водій Volkswagen не впорався з керуванням на трасі Миронівка-Канів, в результаті чого автомобіль з'їхав в кювет і перекинувся на дах. В ДТП постраждала пасажирка, яку з підозрою на перелом хребта доставили до лікарні.

На автодорозі Миронівка-Канів водій Volkswagen не впорався з керуванням, внаслідок чого машина зʼїхала у кювет та перекинулася на дах. У автомобілі було два пасажири, жінка та дитина. У жінки підозра на перелом хребта. Про це повідомила Нацполіція, пише УНН.

Деталі

Аварія сталася на автодорозі Миронівка-Канів. За попередньою інформацією, 34-річний водій автомобіля Volkswagen, не обравши безпечну швидкість, втратив контроль над автомобілем, з'їхав у кювет і перекинувся на дах.

36-річну пасажирку доставили до лікарні з підозрою на перелом хребта. Однорічна дитина, яка також перебувала в автомобілі, на щастя, не отримала тілесних ушкоджень.

Нагадаємо

У перші чотири місяці року в Україні, за даними патрульної поліції, сталося 6475 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких загинуло 813 осіб та було травмовано 8155. Це на 6,3% більше, ніж у аналогічний період 2023 року.

У Польщі двоє українських підлітків загинули в ДТП: тікали від поліції на швидкості 150 км/сек - ЗМІ 29.05.24, 16:35 • 31936 переглядiв

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