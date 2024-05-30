На Київщині водій Volkswagen не впорався з керуванням, авто зʼїхало у кювет та перекинулось
Київ • УНН
Водій Volkswagen не впорався з керуванням на трасі Миронівка-Канів, в результаті чого автомобіль з'їхав в кювет і перекинувся на дах. В ДТП постраждала пасажирка, яку з підозрою на перелом хребта доставили до лікарні.
На автодорозі Миронівка-Канів водій Volkswagen не впорався з керуванням, внаслідок чого машина зʼїхала у кювет та перекинулася на дах. У автомобілі було два пасажири, жінка та дитина. У жінки підозра на перелом хребта. Про це повідомила Нацполіція, пише УНН.
Деталі
Аварія сталася на автодорозі Миронівка-Канів. За попередньою інформацією, 34-річний водій автомобіля Volkswagen, не обравши безпечну швидкість, втратив контроль над автомобілем, з'їхав у кювет і перекинувся на дах.
36-річну пасажирку доставили до лікарні з підозрою на перелом хребта. Однорічна дитина, яка також перебувала в автомобілі, на щастя, не отримала тілесних ушкоджень.
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