На Киевщине в реке Десна не фиксируется превышение норм вредных веществ - Минприроды

На Киевщине в Десне не фиксируется превышение норм вредных веществ, качество воды в местах водозаборов в пределах нормы, гибели рыбы нет, показатели растворенного кислорода в норме. Также повторное загрязнение, которое движется по руслу реки Сейм не несет такой угрозы, как предыдущее. Об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"На Киевщине сегодня качество воды, особенно в местах водозабора, мы постоянно там проводим пробы воды, постоянно проводим анализ, не фиксируется никакого превышения нормы вредных веществ, нет гибели рыбы, показатели растворенного кислорода также в норме. Ситуация стабилизируется. Перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется. Также по всей протяженности Десны в Черниговской области вода также посветлела. Уже меньше становится неприятных запахов и не наблюдается вообще мор рыбы. Река восстанавливается, но фиксируется действительно новое пятно загрязнения по Сейму, но оно по своей концентрации значительно меньше, чем было предыдущее", - сказала Гринчук.

Напомним

По руслу реки Сейм движется повторное загрязнение. В частности в Батурине уже фиксируют потемнение воды и незначительный специфический запах.