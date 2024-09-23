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На Київщині у річці Десна не фіксується перевищення норм шкідливих речовин - Міндовкілля

На Київщині у річці Десна не фіксується перевищення норм шкідливих речовин - Міндовкілля

Київ • УНН

 • 17708 перегляди

Міністерка захисту довкілля повідомила, що якість води у Десні на Київщині в нормі. Нове забруднення по річці Сейм менш загрозливе, ніж попереднє, ситуація стабілізується.

На Київщині у Десні не фіксується перевищення норм шкідливих речовин, якість води у місцях водозаборів у межах норми, загибелі риби немає, показники розчиненого кисню в нормі. Також повторне забруднення, яке рухається по руслу річки Сейм не несе такої загрози, як попереднє. Про це розповіла міністерка захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"На Київщині сьогодні якість води, а особливо у місцях водозабору, ми постійно там проводимо проби води, постійно проводимо аналіз, не фіксується ніякого перевищення норми шкідливих речовин, немає загибелі риби, показники розчиненого кисню також в нормі. Ситуація стабілізується. Переміщення забруднення в Київській області не фіксується. Також по всій протяжності Десни у Чернігівській області вода також посвітлішала. Вже менше стає неприємних запахів і не спостерігається взагалі мор риби. Річка відновлюється, але фіксується дійсно нова пляма забруднення по Сейму, але вона за своєю концентрацією значно менша, ніж була попередня", - сказала Гринчук.

Нагадаємо

По руслу річки Сейм рухається повторне забруднення. Зокрема у Батурині вже фіксують потемніння води та незначний специфічний запах.

Павло Башинський

Павло Башинський

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