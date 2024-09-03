На Киевщине "шахед" зацепился за провод на доме - СМИ
Киев • УНН
В Обухове Киевской области беспилотник зацепился за провод на доме, упал и не взорвался. Ночью российские войска атаковали Киевскую область дронами, повредив многоэтажку и вызвав пожар в лесу.
В Обухове Киевской области "шахед" зацепился за провод на доме, упал и не взорвался. Об этом пишет УНН со ссылкой на Kozyn life.
"В Обухове низко летящий "Шахед" зацепился за провод на доме, упал и не взорвался", - отмечается в новости.
Напомним
Армия рф в ночь на 3 сентября атаковала Киевскую область ударными дронами, обошлось без попаданий или пострадавших. Из-за падения обломков возник пожар лесной подстилки в двух районах области, есть незначительное повреждение многоэтажки.