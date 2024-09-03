На Київщині "шахед" зачепився за дріт на будинку - ЗМІ
Київ • УНН
В Обухові на Київщині безпілотник зачепився за дріт на будинку, впав і не вибухнув. Вночі російські війська атакували Київську область дронами, пошкодивши багатоповерхівку та спричинивши пожежу в лісі.
В Обухові Київської області "шахед" зачепився за дріт на будинку, впав і не вибухнув. Про це пише УНН з посиланням нa Kozyn life.
"В Обухові низько летючий "Шахед" зачепився за дріт на будинку, впав і не вибухнув", - зазначається у новині.
Нагадаємо
Армія рф у ніч на 3 вересня атакувала Київську область ударними дронами, обійшлось без влучань чи постраждалих. Через падіння уламків виникла пожежа лісової підстилки у двох районах область, є незначне пошкодження багатоповерхівки.