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На Київщині "шахед" зачепився за дріт на будинку - ЗМІ

На Київщині "шахед" зачепився за дріт на будинку - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24111 перегляди

В Обухові на Київщині безпілотник зачепився за дріт на будинку, впав і не вибухнув. Вночі російські війська атакували Київську область дронами, пошкодивши багатоповерхівку та спричинивши пожежу в лісі.

В Обухові Київської області "шахед" зачепився за дріт на будинку, впав і не вибухнув. Про це пише УНН з посиланням нa Kozyn life.

"В Обухові низько летючий "Шахед" зачепився за дріт на будинку, впав і не вибухнув", - зазначається у новині.

Нагадаємо

Армія рф у ніч на 3 вересня атакувала Київську область ударними дронами, обійшлось без влучань чи постраждалих. Через падіння уламків виникла пожежа лісової підстилки у двох районах область, є незначне пошкодження багатоповерхівки.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаКиївщина

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