Ворог вночі атакував Київщину дронами: без постраждалих, пошкоджена багатоповерхівка
Київ • УНН
Російські війська атакували Київську область ударними дронами вночі 3 вересня. Без постраждалих, але пошкоджено багатоповерхівку та виникли пожежі лісової підстилки у двох районах.
Армія рф у ніч на 3 вересня атакувала Київську область ударними дронами, обійшлось без влучань чи постраждалих. Через падіння уламків виникла пожежа лісової підстилки у двох районах область, є незначне пошкодження багатоповерхівки. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Сьогодні вночі ворог знову атакував область за допомогою ударних дронів. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякуємо нашим військовим за надійний захист! Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні
За його словами, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах сталася пожежа лісової підстилки.
В одній з житлових багатоповерхівок є незначне пошкодження покрівлі.
Наразі оперативні групи продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.
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