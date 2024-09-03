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Ворог вночі атакував Київщину дронами: без постраждалих, пошкоджена багатоповерхівка

Ворог вночі атакував Київщину дронами: без постраждалих, пошкоджена багатоповерхівка

Київ • УНН

 • 24875 перегляди

Російські війська атакували Київську область ударними дронами вночі 3 вересня. Без постраждалих, але пошкоджено багатоповерхівку та виникли пожежі лісової підстилки у двох районах.

Армія рф у ніч на 3 вересня атакувала Київську область ударними дронами, обійшлось без влучань чи постраждалих. Через падіння уламків виникла пожежа лісової підстилки у двох районах область, є незначне пошкодження багатоповерхівки. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.  

Сьогодні вночі ворог знову атакував область за допомогою ударних дронів. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякуємо нашим військовим за надійний захист! Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні

- написав Кравченко у Facebook.

За його словами, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах сталася пожежа лісової підстилки.

В одній з житлових багатоповерхівок є незначне пошкодження покрівлі. 

Наразі оперативні групи продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.

Над Україною вночі збили 27 з 35 "шахедів", 6 - втрачено, два - полетіли до рф та окупованої Донеччини03.09.24, 08:19 • 23889 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиївщина

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