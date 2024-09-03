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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг ночью атаковал Киевскую область дронами: без пострадавших, повреждена многоэтажка

Враг ночью атаковал Киевскую область дронами: без пострадавших, повреждена многоэтажка

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 05:45  •  18974 просмотра

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Российские войска атаковали Киевскую область ударными дронами ночью 3 сентября. Без пострадавших, но повреждена многоэтажка и возникли пожары лесной подстилки в двух районах.

Армия рф в ночь на 3 сентября атаковала Киевскую область ударными дронами, обошлось без попаданий или пострадавших. Из-за падения обломков возник пожар лесной подстилки в двух районах области, есть незначительное повреждение многоэтажки. Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.  

Сегодня ночью враг снова атаковал область с помощью ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо нашим военным за надежную защиту! Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют

- написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах произошел пожар лесной подстилки.

В одной из жилых многоэтажек есть незначительное повреждение кровли. 

Сейчас оперативные группы продолжают фиксацию последствий вражеской атаки.

Над Україною вночі збили 27 з 35 "шахедів", 6 - втрачено, два - полетіли до рф та окупованої Донеччини3 сентября 2024, 05:19 • 18903 просмотра

Татьяна Краевская

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