Враг ночью атаковал Киевскую область дронами: без пострадавших, повреждена многоэтажка

Армия рф в ночь на 3 сентября атаковала Киевскую область ударными дронами, обошлось без попаданий или пострадавших. Из-за падения обломков возник пожар лесной подстилки в двух районах области, есть незначительное повреждение многоэтажки. Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Сегодня ночью враг снова атаковал область с помощью ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо нашим военным за надежную защиту! Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах произошел пожар лесной подстилки.

В одной из жилых многоэтажек есть незначительное повреждение кровли.

Сейчас оперативные группы продолжают фиксацию последствий вражеской атаки.



Над Україною вночі збили 27 з 35 "шахедів", 6 - втрачено, два - полетіли до рф та окупованої Донеччини