Враг ночью атаковал Киевскую область дронами: без пострадавших, повреждена многоэтажка
Киев • УНН
Российские войска атаковали Киевскую область ударными дронами ночью 3 сентября. Без пострадавших, но повреждена многоэтажка и возникли пожары лесной подстилки в двух районах.
Армия рф в ночь на 3 сентября атаковала Киевскую область ударными дронами, обошлось без попаданий или пострадавших. Из-за падения обломков возник пожар лесной подстилки в двух районах области, есть незначительное повреждение многоэтажки. Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Сегодня ночью враг снова атаковал область с помощью ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо нашим военным за надежную защиту! Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют
По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах произошел пожар лесной подстилки.
В одной из жилых многоэтажек есть незначительное повреждение кровли.
Сейчас оперативные группы продолжают фиксацию последствий вражеской атаки.
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