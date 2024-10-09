На Киевщине работает ПВО из-за обнаружения беспилотников
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БпЛА. Силы противовоздушной обороны работают по целям, в регионе объявлена воздушная тревога.
На Киевщине работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевщина!
В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям
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В области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ информируют об атаке беспилотников.