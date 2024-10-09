На Київщині працює ППО через виявлення безпілотників
Київ • УНН
У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях, в регіоні оголошено повітряну тривогу.
На Київщині працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Київщина!
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях
Додамо
В області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ інформують про атаку безпілотників.