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На Киевщине пиротехники ГСЧС обезвредили боеголовку ракеты Х-101
Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли неразорвавшуюся боеголовку ракеты Х-101 в Вышгородском районе Киевской области, ликвидировав угрозу для местных жителей.
Сумщина: 4 жителя получили ранения в результате атаки рф
В Сумской области в течение суток российские оккупанты 36 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты, в результате чего в двух населенных пунктах произошло 157 взрывов и ранения получили 4 человека.
ВАКС избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о хищении 7,7 млн грн на техосмотре в Херсонской области
Детективы НАБУ разоблачили коррупционную схему присвоения 7,7 млн грн государственных средств, выделенных на проведение технического обследования поврежденной инфраструктуры Херсонской области, в связи с чем трем ее участникам избраны меры пресечения.
путин цинично высказался об ударах по украинским электростанциям
российский диктатор путин цинично заявил, что россия была вынуждена нанести удар по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на якобы удары по российским объектам, несмотря на то, что ранее интенсивно атаковала энергетический сектор Украины в 2022-23 годах.
США выделили 138 млн долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны Украины - посол
Соединенные Штаты предоставят Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем противовоздушной обороны, чтобы помочь поддержать эффективность противовоздушной обороны Украины против непрекращающихся атак россии.
россия набирает крымчан в "специальное" подразделение Росгвардии - Чубаров
российские власти агитируют жителей Крыма, в том числе мусульман, вступать в "специальное" подразделение Росгвардии, о чем сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Военные усилия Украины в критической точке на фоне российских ракетных атак - Bloomberg
Ракетные удары россии по украинской энергетической системе, бомбардировки Харькова и продвижение вдоль линии фронта вызвали беспокойство, что военные усилия Киева приближаются к критической точке из-за острой нехватки боеприпасов и живой силы.
В Одесской области строят школьное укрытие на 400 человек - Кипер
В Березовском районе Одесской области строится большое школьное укрытие для 400 учеников, чтобы обеспечить безопасное обучение в режиме офлайн во время войны.
"Это была уже четвёртая разбитая Бишимбаевым дверь": Байжанов рассказал о характере экс-министра экономики Казахстана и его драках с супругой
Бахытжан Байжанов, обвиняемый по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, жены экс-министра экономики Казахстана, объяснил, что не сообщил о преступлении и скрыл улики из-за своего казахского менталитета и нежелания вмешиваться в жестокие отношения супругов.
Украина и Болгария проведут Вторую Черноморскую конференцию по безопасности. Присоединятся делегации от 42 стран
Вторая Черноморская конференция по безопасности, которую Украина и Болгария совместно принимают 15 апреля в Софии, имеет целью разработать эффективные стратегии реагирования на существующие вызовы и обеспечить устойчивое развитие для всех миролюбивых государств региона в условиях российской агрессии против Украины.