На Киевщине пиротехники ГСЧС обезвредили боеголовку ракеты Х-101

В Киевской области пиротехники спасательной службы изъяли боевую часть ракеты Х-101. Отмечается, что опасный снаряд упал и не сдетонировал в Вышгородском районе. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.

Сегодня саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли боевую часть ракеты X-101 в Вышгородском районе. Теперь она не представляет угрозы для местных жителей. - говорится в сообщении ГСЧС.

Детали

Спасатели также напомнили жителям Киевщины простые правила поведения во время сигнала тревоги.

Они призвали киевлян всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги, и пережидать опасность в укрытии.

Не снимать работу ППО.

И не подходить самостоятельно к обломкам ракет, а в случае их обнаружения сообщать о находке в "101".

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Напомним

За минувшие сутки российские войска атаковали 111 населенных пунктов и 71 объект инфраструктуры в 13 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.

В ГУР убеждены, что россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре. Таким образом они пытаются компенсировать неудачные атаки, которые должны были быть зимой.