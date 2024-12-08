На Киевщине объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и гололеда
Киев • УНН
В Киевской области и столице объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях 8 декабря, которые могут затруднить движение транспорта.
На Киевщине объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и в столице. У ближайшего человека, с содержанием до конца дня 8 декабря, ожидается гололед и гололедица на дорогах.
В связи с этим объявлен и уровень опасности, желтый. Погодные условия могут значительно затруднить движение транспорта, что требует особой осторожности от водителей и пешеходов.
Власти призывают граждан учитывать прогноз погоды, по возможности ограничить передвижение личным транспортом и быть внимательными на дорогах.
Погода в Украине 8 декабря: где ожидать дождь и какие области будут самыми теплыми8 дек. 2024, 05:51 • 7918 просмотров