На Киевщине на Рождество горели два храма

В Киевской области вечером 25 декабря произошли два пожара в культовых сооружениях. В вышгородском районе горела Церковь Рождества Богородицы, а в Белоцерковском - Свято-Михайловский храм. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС в Киевской области.

Детали

25 декабря в 22:19 поступило сообщение о пожаре в Белоцерковском районе. Горел Свято-Михайловский храм 1896 года постройки, который является архитектурным памятником УПЦ.

Возгорание ликвидировали в 23:50 на площади 300 м кв.

Несколькими часами ранее, в 19:11 поступило сообщение о пожаре в Церкви Рождества Богородицы в Вышгородском районе. Пожар был ликвидирован в 19:58 на площади 2 м. кв.

О причинах возгорания не сообщается.

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