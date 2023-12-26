На Киевщине на Рождество горели два храма
В Киевской области горели Церковь Рождества Богородицы и Свято-Михайловский храм.
Стало известно, от чего умерла 12-летняя украинка в россии
12-летняя девочка из Луганска умерла от осложнений после прививки российской вакциной "Совигрипп". Из 125 вакцинированных детей у 96 наблюдались симптомы ОРВИ и гриппа А.
Зеленский собрал Ставку: обсудили наращивание внутреннего оборонного производства
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Гуменюк: не исключено, что "новочеркасск" мог быть загружен "шахедами", но информацию проверяют
Не исключено, что "новочеркасск" мог быть загружен "шахедами", но информацию проверяют, говорит Гуменюк.
Южная Корея расширила перечень экспортных санкций против рф и белоруссии
Южная Корея усиливает экспортный контроль в отношении россии и беларуси, запретив 682 дополнительные позиции для сдерживания военного использования. Общее количество запрещенных товаров теперь составляет 1 159.
Стивен Фрай призвал граждан Великобритании выступить против антисемитизма
Стивен Фрай на телевидении осудил рост антисемитизма в Великобритании, призвав граждан противостоять ему. Он выразил опасения за безопасность еврейских общин.
Враг в декабре атаковал юг более 270 дронами - Гуменюк
В декабре враг совершил более 270 атак беспилотников на юге Украины; самая интенсивная атака состоялась 14 декабря, когда было сбито 39 беспилотников.
В Киеве на Рождество установили самый большой трезубец из дидухов в Украине
В Киеве установили самый большой в Украине трезубец из дидухов в Украине высотой 7,41 метра, который символизирует национальную идентичность и традиции.
ЕС выделил 2,4 млрд евро на гуманитарную помощь во всем мире: Украина и ряд стран региона на 4-м месте
ЕС выделил 2,4 млрд евро на гуманитарную помощь во всем мире.
За неделю "Армия дронов" ликвидировала почти 400 опорных пунктов россиян
В течение прошлой недели украинские военные с помощью БпЛА от "Армии дронов" уничтожили почти 400 опорных пунктов россиян и более сотни единиц техники оккупантов.