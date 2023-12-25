Повреждена коммунальная техника: в оккупированной Горловке произошел пожар в автобусном парке

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области сгорел автобусный парк. Предварительно пострадавших нет. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

оккупанты заявили, что причиной пожара стали обстрелы, якобы со стороны Украины. Отмечается, что один из автобусов сгорел дотла, также повреждена коммунальная техника.

В сети также появились видео россиян с места событий.

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Дополнение

Ранее пропагандисты заявили, что в Горловке произошел пожар в торговом центре "Галактика". По сообщению оккупационных властей ТЦ полностью уничтожен якобы в результате ночных обстрелов.

россияне заявили в результате пожара в торговом центре ранения получили по меньшей мере четыре человека.

Напомним,

Ранее оккупанты заявили о обстреле якобы троллейбусного депо в оккупированном Донецке. По предварительным данным, есть поврежденные и полностью уничтоженные троллейбусы