На Киевщине мужчина попал под поезд

В Белой Церкви Киевской области под поезд попал мужчина. Он скончался на месте из-за травм несовместимых с жизнью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Как сообщается, вечером 20 марта грузовой поезд в Белой Церкви совершил наезд на мужчину.

Машинист, увидев мужчину, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, указали в полиции. Однако, избежать наезда не удалось и мужчина скончался на месте.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

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