Во Львове в масштабном ДТП столкнулись около 27 автомобилей: движение транспорта затруднено

Около 27 автомобилей столкнулись в аварии на Скниловском мосту во Львове, что повлекло ограничение движения и задержку движения общественного транспорта на мосту, сообщил в четверг мэр города Андрей Садовый, пишет УНН.

Детали

"Львов. Полиция сообщает о ДТП на Скниловском мосту. Столкнулись около 27 автомобилей", - написал Садовый в соцсетях.

В патрульной полиции Львовской области уточнили, что "на Скниловском мосту, что на улице Городоцкой, произошло три ДТП". По их данным, столкнулось около 25 транспортных средств. "Движение по путепроводу осуществляется в реверсном режиме только по одной полосе из шести", - указали правоохранители в соцсетях.

По словам Садового, движение по путепроводу осуществляется в ограниченном режиме. Объехать ДТП можно через Кольцевую, и улицу Авиационную.

"Общественный транспорт возобновил свою работу по привычному маршруту. Автобусы курсируют по Скниловскому мосту с задержкой", - указал мэр.

В Украине на четверть выросло количество ДТП - полиция