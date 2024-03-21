Во Львове в масштабном ДТП столкнулись около 27 автомобилей: движение транспорта затруднено

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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lvovЛьвов
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  120619 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  120037 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  137581 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  144073 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  132982 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128048 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125459 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  262833 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  143025 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134726 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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18 марта 2024, 18:47  •  262833 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  238882 просмотра

Во Львове в масштабном ДТП столкнулись около 27 автомобилей: движение транспорта затруднено

Около 27 автомобилей столкнулись в аварии на Скниловском мосту во Львове, что повлекло ограничение движения и задержку общественного транспорта на мосту.

Общество •   •  18210 просмотра
Во Львове в масштабном ДТП столкнулись около 27 автомобилей: движение транспорта затруднено

В Киевской области из-за ракетной атаки рф двое раненых, из-за обломков есть повреждения: прокуратура показали последствия

21 марта 2024 года российские ракеты нанесли удар по Киевской области, ранив двух человек и нанеся ущерб частной собственности, а на местах падения вспыхнули пожары.

Война •   •  22458 просмотра
В Киевской области из-за ракетной атаки рф двое раненых, из-за обломков есть повреждения: прокуратура показали последствия

Массированная ракетная атака рф на Киев: в ГСЧС показали последствия

Российская ракетная атака на Киев вызвала пожары, повреждения зданий и ранения 12 человек, в том числе ребенка.

Война •   •  22857 просмотра
Массированная ракетная атака рф на Киев: в ГСЧС показали последствия

12 человек пострадали в результате ракетного удара рф по Киеву - КГВА

В результате ракетного обстрела в Киеве пострадали 12 человек.

Война •   •  22532 просмотра
12 человек пострадали в результате ракетного удара рф по Киеву - КГВА

Массированная ракетная атака рф на Киев: среди 10 пострадавших ребенок - МВД

Массированный ракетный обстрел Киева вызвал пожары, повреждения зданий и ранения по меньшей мере 10 человек, в том числе ребенка, на месте происшествия работали более 170 спасателей.

Война •   •  22155 просмотра
Массированная ракетная атака рф на Киев: среди 10 пострадавших ребенок - МВД

Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть первый решающий матч за выход на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

Сегодня, 21 марта, сборная Украины сыграет свой первый матч плей-офф для получения путевки на Чемпионат Европы по футболу, который летом этого года состоится в Германии. Соперником наших футболистов будет сборная Боснии и Герцеговины.

спорт •   •  20659 просмотра
Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть первый решающий матч за выход на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

Еще плюс 750 оккупантов и 4 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 433 840 человек личного состава и 6832 танков.

Война •   •  23333 просмотра
Еще плюс 750 оккупантов и 4 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Россияне ночью трижды обстреляли Никопольщину

Российские обстрелы повредили церковь, 4 дома и линию электропередач в Никопольском районе ночью.

Общество •   •  23211 просмотра
Россияне ночью трижды обстреляли Никопольщину

За сутки произошло 70 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 70 боевых столкновений на разных направлениях, украинские войска отбили многочисленные атаки противника, говорится в утренней сводке Генерального штаба.

Война •   •  21585 просмотра
За сутки произошло 70 боевых столкновений - Генштаб

Украинская ПВО уничтожила два "Кинжала" и 29 крылатых ракет

Украинские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 2 баллистические ракеты "Кинжал" и 29 крылатых ракет во время ночной атаки российских стратегических бомбардировщиков.

Война •   •  23410 просмотра
Украинская ПВО уничтожила два "Кинжала" и 29 крылатых ракет