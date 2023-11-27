На Киевщине из-за непогоды обесточены 44 воздушных линий и более тысячи трансформаторных подстанций

В Киевской области по состоянию на 9 утра понедельника из-за сильного ветра и снегопада обесточены 44 воздушных линий и 1033 трансформаторных подстанций. Энергетики ликвидируют последствия непогоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ДТЭК.

Из-за сильного снегопада в ночь с 26 на 27 ноября и усиления ветра до 25 м/с по состоянию на 09:00 обесточены 44 воздушных линий и 1033 трансформаторных подстанций - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики прилагают все возможные усилий, чтобы оперативно возвращать свет.

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Синоптики прогнозируют осложнение погодных условий в течение понедельника. В ДТЭК отметили, что в таких условиях на восстановление электроснабжения может потребоваться немного больше времени.

Из-за непогоды больше всего снега на утро было на автодорогах в Одесской и Николаевской областях, местами на дорогах образуются переметы высотой до 1,5 метра.

На 14 автодорогах по Украине на фоне непогоды перекрыто движение транспорта, в 16 областях обесточены населенные пункты.