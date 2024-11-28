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На Киевщине из-за курения в постели погиб мужчина

На Киевщине из-за курения в постели погиб мужчина

Киев  •  УНН

 • 3769 просмотра

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В Вишневом 53-летний мужчина погиб из-за курения в постели в собственной квартире многоэтажки. Полиция начала расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

В Вишневом Киевской области произошло возгорание одной из квартир многоэтажного дома. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 53-летнего жителя квартиры, который, предварительно, курил в постели, но окончательные результаты в полицию предоставят пожарные. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

"28 ноября, около 09:44, в полицию поступило сообщение от дежурного инспектора ГСЧС о возгорании одной из квартир многоэтажного дома в городе Вишневое. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 53-летнего жителя квартиры, который последнее время проживал сам. Предварительная причина возгорания-курение в постели, однако окончательные результаты в полицию предоставят пожарные", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса - Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, если оно повлекло возникновение пожара или аварии, которой причинен вред здоровью людей или имущественный вред в крупном размере, если оно повлекло гибель людей, имущественный вред в особо крупном размере или другие тяжкие последствия.

Напомним

В Житомирском районе во время тушения пожара, который длился почти 5 часов, погиб спасатель, еще один травмирован.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧПКиевская область
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