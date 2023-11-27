На Киевщине ГБР разоблачило руководство воинской части на многомиллионных махинациях с продовольствием

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  37560 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  102410 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  263498 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  354791 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  205573 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  190473 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  365907 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  206798 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  154441 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  154442 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  181631 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  168024 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  28817 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  32589 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  56675 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  354791 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  365907 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  311535 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  295798 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  295895 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-kievshchine-gbr-razoblachilo-rukovodstvo-voinskoi-chasti-na-mnogomillionnikh-makhinatsiyakh-s-prodovolstviem

На Киевщине ГБР разоблачило руководство воинской части на многомиллионных махинациях с продовольствием

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 09:25  •  7333 просмотра

Read in English

ГБР и СБУ разоблачили махинации киевских военных чиновников по продаже солдатского питания на миллионы гривен. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Работники ГБР совместно с СБУ разоблачили должностных лиц одной из воинских частей Киевской области на сделках с продуктами для их личного состава на миллионы гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали 

В организованную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали в магазинах, ресторанах и базарах часть продуктов, предназначенных для бойцов. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТендер на папки для ВСУ за 351 грн: аудит Минобороны выявил нарушения

В ведомстве подчеркивают, что чиновники забирали не менее 30% продуктов со склада, уменьшая соответственно суточные нормы пищевого обеспечения для военных.

Должностным лицам воинской части и одному из коммерсантов сообщено о подозрении по статьям завладение имущества путем злоупотребления служебным положением и завладение военным имуществом путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 УК Украины) 

- резюмировали в ГБР.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Дополнение 

Правоохранители также выяснили. что "остаток" продуктов использовался и в другой схеме. Представитель воинской части в сговоре с частным предприятием выписывал "пустые" накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась. А на бумаге учитывались продукты, которые не были выданы солдатам перед их продажей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-командир воинской части, который сейчас работает заместителем председателя Золочевского РОА, нанес государству 25 млн грн убытков

В то же время из-за подделки злоумышленником финансовых документов Министерство обороны Украины было введено в заблуждение и осуществляло полную оплату продуктов питания. При этом наличные злоумышленники присваивали.

В настоящее время получены доказательства присвоения не менее 5 млн грн.

Напомним

Командование одной из воинских частей в Черниговской области возместило государству 1,7 млн грн из почти 39 млн грн убытков, выявленных в ходе аудита.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
На Київщині ДБР викрило керівництво військової частини на багатомільйонних махінаціях з продовольством
Kyiv region: SBI exposes military unit leadership on multimillion-dollar food fraud
Новости по теме

На Киевщине ГБР разоблачило руководство воинской части на многомиллионных махинациях с продовольствием

ГБР и СБУ разоблачили махинации киевских военных чиновников по продаже солдатского питания на миллионы гривен. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  7333 просмотра
На Киевщине ГБР разоблачило руководство воинской части на многомиллионных махинациях с продовольствием

Растратили 4,3 млн гривен на реконструкции лифтов в Киеве: правоохранители сообщили о подозрении двум столичным чиновникам и предпринимателям

Пять человек, в том числе двух руководителей коммунальных предприятий Киева и трех предпринимателей, подозревают в хищении 4,3 млн грн, выделенных на ремонт лифтов. В случае доказательства вины им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Киев •   •  10114 просмотра
Растратили 4,3 млн гривен на реконструкции лифтов в Киеве: правоохранители сообщили о подозрении двум столичным чиновникам и предпринимателям

Непогода в Украине: наиболее сложная ситуация в Одесской области, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях - Хорунжий

Неблагоприятные погодные условия в Украине привели к критической ситуации: в Одесской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, где выпало более метра снега, что побудило к использованию БТРов для ликвидации последствий непогоды.

Общество •   •  10422 просмотра
Непогода в Украине: наиболее сложная ситуация в Одесской области, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях - Хорунжий

Британская разведка: последние шесть недель - одни из самых смертоносных для россиян за всю войну

В последние недели наблюдаются очень высокие потери российских войск, особенно из-за наступления на Авдеевку на Донбассе, среднесуточные потери достигают 931 человека. Март 2023 года ранее был самым смертоносным - в среднем 776 лиц в день.

Война •   •  14722 просмотра
Британская разведка: последние шесть недель - одни из самых смертоносных для россиян за всю войну

Непогода в столице: дороги от снега очищают 294 единицы спецтехники

В Киеве 294 единицы спецтехники расчищают дороги от снега, бригады также обрабатывают пешеходные зоны. Мэр Кличко призывает водителей сотрудничать и избегать парковки на обочинах.

Общество •   •  12444 просмотра
Непогода в столице: дороги от снега очищают 294 единицы спецтехники

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

В Киеве за сутки на фоне непогоды произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили травмы.

Общество •   •  37560 просмотра
Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

В смоленской области рф дроны пытались атаковать авиационный завод - росСМИ

Беспилотники атаковали авиационный завод в Смоленской области России, при этом один дрон был сбит, а другой вызвал взрыв на заводе, но никто не пострадал.

Война •   •  21912 просмотра
В смоленской области рф дроны пытались атаковать авиационный завод - росСМИ

В россии вышло из берегов берингово море и затопило аэропорт

Берингово море затопило взлетно-посадочные полосы аэропорта на камчатке после сильного дождя и сильного ветра, что привело к временному закрытию аэропорта.

Новости Мира •   •  17105 просмотра
В россии вышло из берегов берингово море и затопило аэропорт

Игнат рассказал, как непогода влияет на действия врага и работу ПВО

Суровые зимние условия с сильным ветром и плохой видимостью препятствуют тактической авиации и могут сносить беспилотники, но меньше влияют на крылатые ракеты, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Война •   •  27017 просмотра
Игнат рассказал, как непогода влияет на действия врага и работу ПВО

Донецкая область: в Мирнограде из-за непогоды сорвана кровля школы, в Торецке в результате российского обстрела ранен человек

В Мирнограде Донецкой области сильный ветер сорвал крышу со школы, а в Торецке в результате российского обстрела один человек получил ранения.

Война •   •  25806 просмотра
Донецкая область: в Мирнограде из-за непогоды сорвана кровля школы, в Торецке в результате российского обстрела ранен человек