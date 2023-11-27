На Киевщине ГБР разоблачило руководство воинской части на многомиллионных махинациях с продовольствием

Работники ГБР совместно с СБУ разоблачили должностных лиц одной из воинских частей Киевской области на сделках с продуктами для их личного состава на миллионы гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали

В организованную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали в магазинах, ресторанах и базарах часть продуктов, предназначенных для бойцов.

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В ведомстве подчеркивают, что чиновники забирали не менее 30% продуктов со склада, уменьшая соответственно суточные нормы пищевого обеспечения для военных.

Должностным лицам воинской части и одному из коммерсантов сообщено о подозрении по статьям завладение имущества путем злоупотребления служебным положением и завладение военным имуществом путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 УК Украины) - резюмировали в ГБР.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Дополнение

Правоохранители также выяснили. что "остаток" продуктов использовался и в другой схеме. Представитель воинской части в сговоре с частным предприятием выписывал "пустые" накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась. А на бумаге учитывались продукты, которые не были выданы солдатам перед их продажей.

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В то же время из-за подделки злоумышленником финансовых документов Министерство обороны Украины было введено в заблуждение и осуществляло полную оплату продуктов питания. При этом наличные злоумышленники присваивали.

В настоящее время получены доказательства присвоения не менее 5 млн грн.

Напомним

Командование одной из воинских частей в Черниговской области возместило государству 1,7 млн грн из почти 39 млн грн убытков, выявленных в ходе аудита.