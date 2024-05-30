В Киевской области электровелосипед сбил 7-летнюю девочку

В селе Маковище Киевской области 26-летний водитель электровелосипеда сбил 7-летнюю девочку, когда она внезапно выбежала на дорогу, ребенок травмирован, сообщили в ГУНП в области в четверг.

Детали

"В Киевской области электровелосипед травмировал семилетнюю девочку", - сообщили в полиции в соцсетях.

Событие произошло 29 мая, около 21 часа в селе Маковище.

Как предварительно установили полицейские Бучанского районного управления, 26-летний водитель двухколесного совершил наезд на малолетнюю, потому что та внезапно выбежала на дорогу.

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По данному факту продолжается досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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