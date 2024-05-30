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На Київщині електровелосипед збив 7-річну дівчинку

На Київщині електровелосипед збив 7-річну дівчинку

Київ • УНН

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У селі Маковище Київської області 26-річний водій електровелосипеда збив 7-річну дівчинку, коли вона раптово вибігла на дорогу, дитину травмовано.

У селі Маковище Київської області 26-річний водій електровелосипеда збив 7-річну дівчинку, коли вона раптово вибігла на дорогу, дитину травмовано, повідомили в ГУНП в області у четвер.

Деталі

"На Київщині електровелосипед травмував семирічну дівчинку", - повідомили у поліції у соцмережах.

Подія сталася 29 травня, близько 21 години у селі Маковище.

Як попередньо встановили поліцейські Бучанського районного управління, 26-річний кермувальник двоколісного здійснив наїзд на малолітню, бо та раптово вибігла на дорогу. 

Дитину терміново госпіталізували до лікарні. 

За цим фактом триває досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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