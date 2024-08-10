На Киевщине детонировал боеприпас: один человек погиб, ранен ребенок
Киев • УНН
В селе Калита Броварского района произошел взрыв боеприпаса. В результате инцидента погиб 31-летний мужчина, а 12-летняя девочка получила травмы и была госпитализирована в больницу.
Днем, 10 августа, в Броварском районе Киевской области прогремел взрыв. Как выяснилось, в селе Калита детонировал боеприпас. В результате инцидента погиб человек, также ранения получил ребенок. Об этом заявили в ГСЧС Киевской области, передает УНН.
Детали
10 августа в 14:04 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о взрыве в поселке Калита на ул. На место вызова направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Калита.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что в результате детонации боеприпаса мужчина 1991 года рождения получил тяжелые ранения несовместимые с жизнью, девочка 2011 года рождения получила травмы и медиками экстренной медицинской помощи госпитализирована в Броварскую центральную районную больницу
Чрезвычайники добавляют, что обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
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