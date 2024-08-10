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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине детонировал боеприпас: один человек погиб, ранен ребенок

На Киевщине детонировал боеприпас: один человек погиб, ранен ребенок

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10 августа 2024, 15:24  •  13625 просмотра

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В селе Калита Броварского района произошел взрыв боеприпаса. В результате инцидента погиб 31-летний мужчина, а 12-летняя девочка получила травмы и была госпитализирована в больницу.

Днем, 10 августа, в Броварском районе Киевской области прогремел взрыв. Как выяснилось, в селе Калита детонировал боеприпас. В результате инцидента погиб человек, также ранения получил ребенок. Об этом заявили в ГСЧС Киевской области, передает УНН.

Детали

10 августа в 14:04 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о взрыве в поселке Калита на ул. На место вызова направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Калита.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что в результате детонации боеприпаса мужчина 1991 года рождения получил тяжелые ранения несовместимые с жизнью, девочка 2011 года рождения получила травмы и медиками экстренной медицинской помощи госпитализирована в Броварскую центральную районную больницу

- резюмировали в ГСЧС. 

Чрезвычайники добавляют, что обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним,

В Киеве на проспекте Отрадном сожгли автомобиль общественной активистки. Полиция оперативно задержала двух подозреваемых, которым грозит до 10 лет лишения свободы за умышленное уничтожение имущества путем поджога.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧПКиевская область
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