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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине 190 единиц спецтехники борются со снежной стихией

На Киевщине 190 единиц спецтехники борются со снежной стихией

Киев  •  УНН

 • 6366 просмотра

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В Киевской области 190 единиц спецтехники и 251 работник задействованы в расчистке дорог от снега. Использовано более 1740 тонн песчано-соляной смеси, а диспетчерские службы работают круглосуточно.

В Киевской области продолжается очистка дорог от снега и обработка противогололедными средствами. Привлечено 190 единиц спецтехники. Об этом во вторник сообщил начальник ОВА Руслан Кравченко, передает УНН

С начала непогоды на автодорогах общего пользования государственного и местного значений работает 190 единиц спецтехники. Также к работам привлечен 251 работник

- написал Кравченко. 

Всего, по его словам, использовано более 1 740 тонн песчано-соляной смеси.

Во время ухудшения погоды, в частности, активных снегопадов, на автомобильных дорогах дежурят инженерно-технические работники, механизаторы и водители.

Диспетчерская служба работает 24/7. чтобы получить информацию о состоянии проезда – обращайтесь в Единый контактный центр по номеру: +38 067 400 60 80.

Также круглосуточно работает диспетчерская служба дорог местного значения: 

+38 050 355 68 95 и +38 050 832 30 18

и Диспетчерская служба дорог государственного значения:

+38 098 410 54 80.

"Обращаемся ко всем участникам дорожного движения быть осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию", - призвал Кравченко. 

В Киеве І уровень опасности из-за мокрого снега: более 230 единиц спецтехники очищают дороги10 дек. 2024, 06:29 • 14763 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКиевская область
kievКиев