На Киевщине 190 единиц спецтехники борются со снежной стихией
Киев • УНН
В Киевской области 190 единиц спецтехники и 251 работник задействованы в расчистке дорог от снега. Использовано более 1740 тонн песчано-соляной смеси, а диспетчерские службы работают круглосуточно.
В Киевской области продолжается очистка дорог от снега и обработка противогололедными средствами. Привлечено 190 единиц спецтехники. Об этом во вторник сообщил начальник ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
С начала непогоды на автодорогах общего пользования государственного и местного значений работает 190 единиц спецтехники. Также к работам привлечен 251 работник
Всего, по его словам, использовано более 1 740 тонн песчано-соляной смеси.
Во время ухудшения погоды, в частности, активных снегопадов, на автомобильных дорогах дежурят инженерно-технические работники, механизаторы и водители.
Диспетчерская служба работает 24/7. чтобы получить информацию о состоянии проезда – обращайтесь в Единый контактный центр по номеру: +38 067 400 60 80.
Также круглосуточно работает диспетчерская служба дорог местного значения:
+38 050 355 68 95 и +38 050 832 30 18
и Диспетчерская служба дорог государственного значения:
+38 098 410 54 80.
"Обращаемся ко всем участникам дорожного движения быть осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию", - призвал Кравченко.
В Киеве І уровень опасности из-за мокрого снега: более 230 единиц спецтехники очищают дороги10 дек. 2024, 06:29 • 14763 просмотра