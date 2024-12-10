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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве І уровень опасности из-за мокрого снега: более 230 единиц спецтехники очищают дороги

В Киеве І уровень опасности из-за мокрого снега: более 230 единиц спецтехники очищают дороги

Киев  •  УНН

 • 6675 просмотра

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В Киеве введен І уровень опасности из-за мокрого снега и гололеда. 233 единицы спецтехники и более 4 тысяч работников задействованы в очистке дорог и придомовых территорий.

В столице спецтехника "Киевавтодора" очищает дорожное покрытие, из-за налипания мокрого снега введен І уровень опасности. По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 декабря, в Киеве облачно, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА и КГГА.

Детали

К обработке дорожного покрытия в Киеве задействованы 233 единицы спецтехники "Киевавтодор" и 143 работника в составе 22 бригад по ручной уборке. Прежде всего специалисты обрабатывают и очищают городские дороги, мосты, путепроводы, спуски и подъемы.

В парках и скверах задействованы 598 работников и 47 единиц техники "зеленстроев".

К противогололедной обработке во дворах и придомовых территориях привлечены 3,5 тыс работников управляющих компаний.

Из-за погодных условий введен І уровень опасности, желтый.

Водителей просят быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.

Дополнение

В Украине в течение вторника ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедица. Температура будет варьироваться от -1°С до +14°С, теплее всего будет в Крыму.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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