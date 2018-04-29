На Крещатике успешно протестировали свето-музыкальные фонтаны

Фонтаны запустили в 9 часов вечера, в рамках плановой проверки перед официальным началом сезона. Как сообщили корреспонденту УНН в мэрии, тестирование прошло успешно и без сбоев.

В репертуар шоу добавили около часа аудио. Новые композиции выбирали более 5000 киевлян путем онлайн голосования. В обновленный плейлист попали Джамала, Бумбокс, The Hardkiss и другие. В КГГА отметили, что музыкальное сопровождение будет обновляться и в дальнейшем, по мере того как его будут обрабатывать технические специалисты.

Техническое же оснащение фонтанов осталось без изменений.

Команда УНН подготовила для вас эксклюзивный видеоматериал с Майдана Независимости и предлагает вместе с нами насладиться чарующей красотой киевских фонтанов.





