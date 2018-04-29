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На Крещатике успешно протестировали свето-музыкальные фонтаны

Киев • УНН

 • 47301 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве успешно протестировали свето-музыкальные фонтаны, которые запустят на центральной площади столицы 1 мая, передает корреспондент УНН.

На Крещатике успешно протестировали свето-музыкальные фонтаны

Фонтаны запустили в 9 часов вечера, в рамках плановой проверки перед официальным началом сезона. Как сообщили корреспонденту УНН в мэрии, тестирование прошло успешно и без сбоев.

В репертуар шоу добавили около часа аудио. Новые композиции выбирали более 5000 киевлян путем онлайн голосования. В обновленный плейлист попали Джамала, Бумбокс, The Hardkiss и другие. В КГГА отметили, что музыкальное сопровождение будет обновляться и в дальнейшем, по мере того как его будут обрабатывать технические специалисты.

Техническое же оснащение фонтанов осталось без изменений.

Команда УНН подготовила для вас эксклюзивный видеоматериал с Майдана Независимости и предлагает вместе с нами насладиться чарующей красотой киевских фонтанов.


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