На Крещатике успешно протестировали свето-музыкальные фонтаны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве успешно протестировали свето-музыкальные фонтаны, которые запустят на центральной площади столицы 1 мая, передает корреспондент УНН.
Фонтаны запустили в 9 часов вечера, в рамках плановой проверки перед официальным началом сезона. Как сообщили корреспонденту УНН в мэрии, тестирование прошло успешно и без сбоев.
В репертуар шоу добавили около часа аудио. Новые композиции выбирали более 5000 киевлян путем онлайн голосования. В обновленный плейлист попали Джамала, Бумбокс, The Hardkiss и другие. В КГГА отметили, что музыкальное сопровождение будет обновляться и в дальнейшем, по мере того как его будут обрабатывать технические специалисты.
Техническое же оснащение фонтанов осталось без изменений.
Команда УНН подготовила для вас эксклюзивный видеоматериал с Майдана Независимости и предлагает вместе с нами насладиться чарующей красотой киевских фонтанов.