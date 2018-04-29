На Хрещатику успішно протестували світло-музичні фонтани
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Києві успішно протестували світло-музичні фонтани, які запустять на центральній площі столиці 1 травня, передає кореспондент УНН.
Водограї запустили о 9й годині вечора, в рамках планової перевірки перед офіційним початком сезону. Як повідомили кореспонденту УНН у мерії, тестування пройшло успішно і без збоїв.
До репертуару шоу додали близько години аудіо. Нові композиції обирали понад 5000 киян шляхом онлайн голосування. У оновлений плейлист потрапили Джамала, Бумбокс, The Hardkiss та інші. У КМДА зазначили, що музичний супровід буде оновлюватись і надалі, по мірі того як його будуть опрацьовувати технічні фахівці.
Технічне ж оснащення фонтанів залишилося без змін.
Команда УНН підготувала для вас ексклюзивний відеоматеріал з Майдану Незалежності і пропонує разом з нами насолодитися чаруючою красою київських фонтанів.